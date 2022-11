Mondial : La Tunisie neutralise le Danemark

Le Danemark et la Tunisie se sont affrontés ce mardi après-midi au City Stadium d'Al Rayyan, une rencontre du groupe D. Aucun but n'a été inscrit.

Le Danemark, longtemps étouffé par une très généreuse équipe de Tunisie, a poussé sur la fin mais n’a pas réussi à forcer la décision (0-0), déjouant pour son entrée en matière dans le groupe D du Mondial-2022 avant ses retrouvailles avec la France. Les Scandinaves n’avaient jamais perdu en Coupe du monde contre une équipe africaine. Quant aux Tunisiens, ils n’avaient jamais battu une sélection européenne: 2022 n’a pas dérogé à ces règles mais ce point arraché, au terme d’un match tactique et très intense, satisfera sûrement plus les Aigles de Carthage, qui ont affiché un visage plus réjouissant que les Danois, apparus bien hésitants.