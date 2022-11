Le tunnel Schieburg devrait rouvrir après les vacances de Pâques

Pour mémoire, un éboulement est survenu l'été dernier dans le tunnel ferroviaire «Schieburg», sur la ligne 1 entre Kautenbach et Wilwerwiltz. Personne n’a été blessé lors de l’incident. Le tunnel a été fermé, interrompant la circulation entre Kautenbach et Clervaux. Un service de bus de substitution a été mis en place, en direction du nord du Grand-Duché, au-delà de Mersch et vers Troisvierges, et la gare belge de Gouvy.