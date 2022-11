Au Luxembourg : Un bungalow est parti en flammes à Tuntange

TUNTANGE – Un feu de bungalow isolé et non habité s’est produit mercredi matin, dans la rue de Luxembourg, indique le CGDIS. Personne n'a été blessé.

Un feu de bungalow isolé et non habité s’est déclaré mercredi matin, aux alentours de 10h30, dans la rue de Luxembourg, à Tuntange, indique le CGDIS. Personne n'a été blessé.

«Le chef de section du CIS Tuntange arrivé en premier sur place a confirmé l’embrasement généralisé de la bâtisse et engagé les mesures, afin de coucher les flammes et ainsi éviter une propagation aux bâtiments adjacents, détaillent les secours. Dans un second temps le chef de peloton a étendu le dispositif avec un bras élévateur articulé et un fourgon pompe-tonne supplémentaire à l’arrière du bâtiment».