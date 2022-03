Turcs, Polonais ou Indiens ne sont pas les bienvenus chez McDo

Pour sa nouvelle campagne de pub en Suède, la célèbre chaîne de fast-food annonce ne pas vouloir embaucher plusieurs nationalités. Scandale à l’horizon.

À priori, car dans la seconde partie de l’affiche, en petits caractères, est inscrit la phrase suivante: «Ni les Suédois, les Sud-Coréens, ou les Norvégiens. Nous engageons des personnes. On ne prête pas attention au nom de famille. Car l’ambition et la détermination n’a rien à voir avec votre nationalité. McDonald’s est l’une des sociétés suédoises les plus cosmopolites, avec plus de 95 nationalités en son sein.»