Énergie/Guerre en Ukraine : Turmes demande une limitation de la vitesse et deux jours de télétravail par semaine

Comment l'UE peut-elle s'affranchir de sa dépendance envers le gaz russe? La Commission européenne a présenté ce mercredi, de nouvelles mesures. Le ministre luxembourgeois de l'Énergie, lui, a ses propres idées.

Editpress/Fabrizio Pizzolante

Alors que la Commission européenne a présenté ce mercredi, un plan à 210 milliards d'euros qui prévoit une accélération des énergies renouvelables et des économies d'énergie pour s'affranchir «le plus vite possible» des importations de gaz russe, le ministre luxembourgeois de l'Énergie, Claude Turmes (Déi Gréng), a fait de son côté quelques propositions choc.

Claude Turmes a ainsi demandé une limitation de vitesse à l'échelle de l'UE et deux jours de télétravail par semaine pour s'affranchir des importations d'énergie en provenance de Russie. «Ce dont nous avons besoin au niveau de l'UE, c'est d'une limitation de vitesse coordonnée dans toute l'UE et de deux jours de travail à domicile par semaine», a déclaré Claude Turmes, à l'Agence de presse allemande DPA. «Avec des week-ends sans voiture dans les grandes villes européennes, on pourrait économiser 2,5 millions de barils de pétrole. Je demande instamment à la Commission de ne pas laisser passer l'occasion d'engager l'Europe sur cette voie», a déclaré le ministre luxembourgeois.

«Le moyen le plus rapide et le moins cher»

La récente interruption par Moscou des livraisons de gaz à la Pologne et à la Bulgarie, a montré l'urgence d'agir pour sécuriser les approvisionnements européens. «Nous devons réduire le plus vite possible notre dépendance énergétique à l'égard de la Russie. Nous le pouvons», a déclaré la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, à la presse. Mais réduire les importations d'énergies fossiles est aussi crucial pour atteindre les objectifs climatiques de l'UE, soit une baisse des émissions de gaz à effet de serre d'au moins 55% d’ici 2030 et la neutralité carbone en 2050.

«Les économies d'énergie sont le moyen le plus rapide et le moins cher pour répondre à la crise énergétique actuelle et réduire les factures», souligne l'exécutif européen dans ce plan, qui avait été réclamé fin mars, par les chefs d'État et de gouvernement des 27 États membres de l'UE. Bruxelles estime que «des changements de comportement pourraient réduire de 5% à court terme la demande de gaz et de pétrole», et préconise des campagnes de communication, dans chaque État membre, auprès des entreprises et des ménages.