Turnup Tun: «J’avais envie de m’amuser en tant que producteur»

Turnup Tun : «Schlëmme Summer 2» était un EP, une suite de celui que j’avais sorti en 2021. C’était un projet très spontané que j’ai fait en deux semaines à Berlin. Les deux albums sont un projet plus planifié, car j’avais trop de morceaux pour les mettre sur un seul album. Je n’aime pas les projets trop longs car on perd l’attention des auditeurs. Je travaille sur ces projets depuis deux ou trois ans, je me suis dit: ''Cette année, je sors tout'!'».

Les mélodies m’accompagnent depuis tout petit. J’adore les mélodies qui restent en tête, des chansons qui cartonnent dans les hits. En tant que musicien, je cherche des mélodies originales que je n’ai encore jamais entendues. Et je voulais combiner rap et mélodies.

Je travaille depuis longtemps avec Beast, une dizaine d’années, avant que ce soit un label. Le premier album de Tommek était sorti sur Beast. Depuis que c’est un vrai label, je travaille encore plus avec eux, surtout en tant que producteur pour d’autres artistes, Chaild, Maz ou Irem. Et ils avaient envie de sortir mes albums.

Ce sera une soirée très intéressante pour ceux qui aiment et suivent la scène luxembourgeoise. Il y aura mon frère luk., qui a sorti son premier album, Irem, qui est une super chanteuse. Il y aura une vingtaine de chansons, avec un batteur et une guitariste qui m’accompagnent, et plusieurs invités: Chaild, angel cara, Skibi, Tommek, Skinny J et Maale Gars. L’aftershow sera assuré par le duo Contrôle Technique.