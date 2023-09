Turquie: Le voyage d’un couple belge vire au calvaire pour trois cailloux

«Je suis très stressé. Je peine à manger et à dormir correctement depuis plusieurs jours.» Les vacances de Warre et de sa petite amie Kim se sont terminées en eau de boudin. Après une semaine idyllique passée à Antalya (sud-ouest de la Turquie), le couple a senti le vent tourner avant d’embarquer pour le vol de retour, samedi en fin de journée.

Repérée par le service de sécurité, la valise des Belges a été inspectée de plus près. «L’agent des douanes a immédiatement saisi une pierre que nous avions trouvée et que nous voulions ramener chez nous en souvenir», raconte le Belge de 31 ans à «Het Laatste Nieuws» .

En effet, Warre et Kim avaient ramassé, sur un terrain vague, trois pierres qu’ils trouvaient jolies et qu’ils voulaient utiliser pour décorer leur aquarium. Mauvaise idée: «Il y a un problème, il pourrait s’agir d’un artéfact archéologique», leur a annoncé l’agent. Pendant que les cailloux étaient transférés vers un musée pour une analyse plus poussée, le couple a dû attendre toute la nuit à l’aéroport. «La police a relevé les empreintes digitales de Kim, pas les miennes. Idem pour les photos d’identité. Le voyage était réservé à son nom, voilà pourquoi», explique Warre.