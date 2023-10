Forte explosion à Ankara, le PKK revendique l'attentat

Un attentat suicide a frappé, dimanche, le coeur de la capitale turque, Ankara, à quelques heures de l'ouverture de la nouvelle session parlementaire qui doit valider l'entrée de la Suède dans l'Otan. Le chef de l'Etat, Recep Tayyip Erdogan, devait prendre la parole devant les députés lors de cette session, selon les médias turcs. Selon le ministre de l'Intérieur, deux policiers ont été légèrement blessés dans l'attaque perpétrée par «deux terroristes», dont l'un «s'est fait exploser» et l'autre a été «neutralisé».

L'attentat est survenu dans le quartier des ministères, déserté un dimanche matin sous une pluie battante, et n'a pas fait d'autres victimes. L'explosion de forte puissance a été entendue à plusieurs kilomètres à la ronde: une vidéo diffusée par l'AFP montre le souffle de l'explosion, suivie de flammes hautes, qui fait voler les arbres alentours.

Le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), un groupe armé considéré comme terroriste par la Turquie et des pays occidentaux, a revendiqué l'attentat suicide. «Une action de sacrifice a été commise contre le ministère turc de l'Intérieur par une équipe dépendant de notre Brigade des immortels», a affirmé le groupe armé à l'agence de presse ANF proche du mouvement kurde.

L'un des terroristes s'est fait exploser

«Deux terroristes se sont présentés à bord d'un véhicule commercial vers 9h30 (6h30 GMT) devant le portail d'entrée de la Direction Générale de la Sécurité de notre ministère de l'Intérieur et ont perpétré un attentat à la bombe», a déclaré le ministre de l'Intérieur, Ali Yerlikaya. «L'un des terroristes s'est fait exploser et l'autre a été neutralisé. Deux de nos policiers ont été légèrement blessés» dans l'échange de tirs, a précisé M. Yerlikaya sur X (ex Twitter).