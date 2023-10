La Turquie participera à une réunion sur la paix fin octobre

La Turquie s’est posée depuis un an et demi en médiatrice du conflit en Ukraine, et c’est sous son égide, aux côtés de l’ONU, que Kiev et Moscou étaient parvenus, l’an dernier, à un accord pour permettre l’exportation des céréales ukrainiennes. Or, Moscou a claqué la porte de cet accord mi-juillet, et la Turquie essaye depuis de ramener les parties autour de la table, dans l’espoir d’entraîner des négociations de paix plus larges entre l’Ukraine et la Russie.