Tuys: «C’est notre projet le plus ambitieux à ce jour»

L’essentiel: Comment vous sentez-vous à l’heure de dévoiler votre nouvel album, cinq ans après «Swimming Youth»?

Tun (guitariste): Entre les deux albums, il y a eu un EP, mais c’est comme un long chapitre qui s’achève. Le disque a été écrit pendant la pandémie, nous sommes entrés en studio en août 2021 et nous avons passé un an sur le court métrage. Nous avons hâte de le dévoiler!

Racontez-nous sa genèse.

Nous avons commencé pendant la pandémie, car nous avions le temps, c’était génial pour l’écriture. Le producteur Jan Kerscher avait déjà produit notre premier album. C’est un ami, on lui fait entièrement confiance. Il a développé le concept avec nous et a trouvé le titre de l’album. C’est pour nous un personnage très inspirant.

Le nouveau single sera dévoilé vendredi, avec l’album.

Oui, il s’agit de «How to Breath Underwater». Ce titre, qui est mon préféré, résume bien le sens de l’album. On a essayé de combiner un rock énergique avec des productions plus électroniques. Et le morceau est chanté à trois, par Sam, Yann et moi.

Les titres dévoilés ne se suivent pas toujours sur le disque, pourquoi?

Pour nous, l’ordre dans lequel on voulait raconter le court métrage n’était pas dans la même logique que la dynamique de l’écoute. Il y a l’histoire musicale qu’on veut raconter et comment la raconter en images. Nous avions commencé avec «Tilte Sequence», le morceau d’introduction, et «Open Ears on a Straitjacket Party».

Est-ce votre projet le plus ambitieux à ce jour?

Le premier était davantage une collection de titres, celui-ci est un projet conceptuel, à la fois visuel et musical. C’est notre projet le plus ambitieux, on peut le dire.

Vous débutez la tournée la semaine prochaine