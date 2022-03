Drame : «Twelve»: portrait sans fard d'une jeunesse dorée

Le beau Chace Crawford passe de

tombeur dans «Gossip Girl» à dealer dans le très glauque «Twelve».

Dans les quartiers bourgeois de l'Upper East Side de New York, la drogue du moment s'appelle Twelve. On dit de son effet qu'il associe ceux de la cocaïne et de l'ecstasy. Et que son prix est carrément compétitif. C'est au milieu d'un troupeau d'adolescents aux parents absents, et qui se déplacent de fête en fête, que l'on retrouve White Mike (Chace Crawford), jeune dealer.