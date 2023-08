Des fous de Twingo rassemblés pour ses 30 ans

19.08 Première génération, customisée ou transformée en pickup: plus d'une centaine de passionnés arborent fièrement leurs Twingo lors d'un rassemblement organisé samedi et dimanche à l'aérodrome de Chambley-Bussières.

Première génération, customisée ou transformée en pickup: plus d'une centaine de passionnés arborent fièrement leurs Twingo dans le cadre d'un rassemblement organisé samedi et dimanche à l'aérodrome de Chambley-Bussières (Meurthe-et-Moselle) à l'occasion des 30 ans de la petite Renault.

C'est dans une ambiance bon enfant que les propriétaires de 117 Twingo, qui étaient inscrites à l'évènement samedi à la mi-journée, se sont rassemblés. Ces passionnés sont venus des quatre coins de la France et même de différents pays d'Europe en Lorraine pour montrer leur bolide et découvrir ceux des autres.

«Une bonne bouille»

Mellissa Bartoli, 36 ans, est la présidente de Génération Twingo, l'organisateur de l'évènement. Elle explique à l'AFP qu'elle ne se «(voit) pas dans un autre véhicule» qu'une Twingo, qu'elle a connu dès le premier modèle, en 1993, lorsque sa mère recherchait un nouveau véhicule à la suite de la naissance de sa sœur. En plus, «elle a une bonne bouille», avec ses phares ronds, sourit-elle.

Jean-Michel Sauvage est venu de Bretagne avec sa compagne Fabienne. Tous deux montrent fièrement leur Twingo transformée en pick up vert pomme et allongée dans ce cadre de 40 cm. «C'est une auto qui m'a pris presque un an pour la transformer. Je suis pas carrossier de métier, j'ai fait ce que j'ai pu, j'ai pris mon temps», explique-t-il. Amoureux de voitures, quatre autres Twingo les attendent dans leur garage.