Les «couches pédophiles» et autres fausses rumeurs fleurissent sur Twitter

Les théories du complot se multiplient sur Twitter selon des associations, qui imputent le phénomène au retour des complotistes et à une tolérance accrue à leur égard depuis le rachat de la plateforme par Elon Musk. Quand la marque de couches pour bébés Huggies a dû se défendre en mars face à de fausses accusations de pédophilie, l'ONG Media Matters a ainsi retracé l'origine des fausses rumeurs à un influenceur réadmis sur le réseau social.

Vincent Kennedy, un partisan du mouvement conspirationniste QAnon, avait été banni de Twitter après l'assaut du 6 janvier 2021 contre le Capitole à Washington. Il a posté la photo d'une couche comportant un personnage du «Roi Lion», après avoir entouré certains symboles faisant partie du dessin, des triangles et spirales, en référence à une théorie du complot selon laquelle il s'agirait de signaux codés utilisés par les pédophiles. «Une fois que vous êtes vraiment réveillé, vous ne pouvez plus vous rendormir», a écrit M. Kennedy dans un tweet qui a été vu des millions de fois.

La fausse allégation s'est répandue comme une traînée de poudre sur d'autres plateformes telles que TikTok, au point que Kimberly-Clark, la maison mère de Kleenex et Huggies, a dû faire face à une avalanche de messages haineux et d'appels au boycott. Quelque 67 000 comptes bannis de Twitter pour diverses infractions au règlement (incitation à la violence, harcèlement, désinformation...) ont été réinstaurés, suivant la vision quasi-absolutiste de la liberté d'expression prônée par Elon Musk, d'après Travis Brown, un développeur et chercheur basé à Berlin.