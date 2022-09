Procès : Faux comptes: Twitter dit que les analystes de Musk n’ont pas de preuves

Les avocats de l’homme le plus riche au monde ont de nouveau réclamé l’accès à plus de données sur les comptes inauthentiques ou automatisés, et sur les méthodes de calcul du nombre d’«utilisateurs monétisables et actifs au quotidien». Elon Musk soutient en effet, dans sa lettre du 8 juillet, annonçant la rupture du contrat, que la proportion de spams dépasse «largement» les 5% des comptes estimés par Twitter. Mais deux sociétés d’analyse de données engagées par l’homme d’affaires, Cyabra et CounterAction, ont évalué ce taux à 11% et 5,3%, respectivement, a indiqué Brad Wilson, un avocat de Twitter. «Aucun de ces rapports ne soutient, même de loin, ce qu’Elon Musk a dit à Twitter et au monde entier dans sa lettre du 8 juillet», a assené Mr Wilson.