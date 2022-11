Selon un document interne : Twitter licencie «environ 50%» de ses employés dans le monde

Une semaine après avoir été racheté par Elon Musk, Twitter a entrepris de licencier la moitié de ses effectifs, tout en lançant des projets d’envergure et en bataillant face aux utilisateurs, annonceurs et associations inquiets de la transformation de l’influent réseau social. «Environ 50% du personnel va être affecté» par les licenciements en cours au sein de Twitter, d’après un document envoyé aux employés du réseau social qui ont été remerciés vendredi et consulté par l’AFP.