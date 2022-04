Rachat par Elon Musk : Twitter, bientôt un «Far-West encore plus toxique»

Le rachat du réseau social par le patron de Tesla suscite les inquiétudes de spécialistes, qui craignent un futur manque de modération.

A quoi va ressembler Twitter dirigé par Elon Musk? L’homme le plus riche du monde a promis plus de liberté, plus de transparence et moins de spams sur le réseau social, mais cette vision idéaliste pourrait se traduire par plus de responsabilités pour les utilisateurs. Sauf rebondissement majeur, le patron de Tesla et SpaceX va devenir le propriétaire d’une plateforme devenue centrale, dans la vie politique des démocraties et la vie quotidienne de dizaines de millions de personnes.