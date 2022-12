Réseau social : Twitter dans la tempête depuis son achat par Elon Musk

L'oiseau est libre

Le 27 octobre 2022, le milliardaire controversé Elon Musk annonce l'achat de Twitter pour 44 milliards de dollars, après une saga de plus de six mois. «L'oiseau est libre», tweete-t-il. «Twitter est désormais entre de bonnes mains», salue l'ancien président Donald Trump, banni de la plateforme après l'assaut du Capitole début 2021.

Les annonceurs temporisent

Au lendemain du rachat, General Motors arrête provisoirement de payer pour des publicités sur Twitter, devenant le premier grand annonceur à remettre en cause sa présence sur le réseau, dont 90% des revenus proviennent de la publicité. D'autres entreprises suivent, comme les géants américains General Mills (Cheerios et Häagen-Dazs) et Mondelez international (biscuits Oreo) ou encore Volkswagen et Audi.