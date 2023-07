Web: Twitter exaspère ses usagers, Meta tente d'en profiter

Le lancement officiel de cette application, décrite sur la boutique Apple comme «l'application d'Instagram pour les conversations via du texte», est attendu jeudi aux Etats-Unis. Le projet Bluesky, porté par le co-fondateur de Twitter Jack Dorsey et accessible sur invitation, tente également de se faire remarquer avec une approche plus décentralisée. Si elles doivent encore faire la preuve de leur réelle popularité, ces initiatives entendent toutes profiter de la dégradation de l'image de Twitter depuis son rachat l'année dernière pour 44 milliards de dollars.