Twitter n'en finit plus de grandir

Le site de mini-blogs enregistre chaque jour entre 5 000 et 10 000 nouvelles adhésions et la plupart de ses membres se sont inscrits sur le site cette année, selon une étude publiée mardi.

"Il y a un an Twitter formait une communauté relativement petite (...), maintenant c'est à la mode", indique l'étude. "Twitter n'est pas seulement au centre des conversations ou utilisé par de plus en plus de personnes, mais le secteur de l'événementiel et des conférences se sert de plus en plus de Twitter comme moyen standard de communication", ajoute l'étude.