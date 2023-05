Twitter, nouveau média conservateur?

Le gouverneur de Floride avait choisi Twitter pour son premier événement en tant que candidat à l’investiture républicaine – une discussion en direct avec Elon Musk, sur un salon audio de la plateforme. Mais l’émission, suivie par plusieurs centaines de milliers de personnes, n’a commencé qu’après 20 minutes de bribes de voix et coupures, suscitant de nombreux commentaires et moqueries.

«Un désastre, il a tué l'oiseau»

Fox News, qui recevait dans la foulée l’élu républicain, a diffusé ce bandeau publicitaire: «Vous voulez voir et entendre vraiment Ron DeSantis? Allumez Fox News à 20h».

Pour Elon Musk et le modérateur David Sacks, un homme d’affaires républicain, cette conversation «historique» a été un succès. «C’est formidable pour les gens de pouvoir écouter directement un candidat présidentiel (…) de façon non scriptée, authentique», a conclu le dirigeant.

Ses prises de position provocatrices et le retour de nombreuses personnalités controversées avaient déjà marqué un tournant à droite de la plateforme, mais elle semble désormais se professionnaliser dans les contenus politiques conservateurs.

«Nouveau Fox News»

Tucker Carlson a ouvert le bal au début du mois. Ce présentateur aux opinions radicales et parfois complotistes réunissait en moyenne 3,3 millions de téléspectateurs en 2022 sur Fox News, soit la meilleure audience dans la grille de soirée des chaînes d’information américaines. Après son départ il a lancé sa nouvelle émission sur Twitter, «la dernière plateforme au monde qui permette la liberté d’expression».

Quand il poste une vidéo sur le réseau social, «elle est visionnée 80 millions de fois (…) par un public plus jeune», constate Andrew Selepak, professeur des médias à l’Université de Floride. «Le choix est vite fait, surtout si vous cherchez davantage à avoir de l’influence qu’à gagner de l’argent».

Mardi, le site d’information conservateur The Daily Wire a décidé de diffuser ses podcasts sur Twitter, y compris celui de Matt Walsh, un commentateur connu pour ses propos transphobes.

«Place publique numérique de l'humanité»

Selon Matt Gertz, chercheur de l’ONG Media Matters, le départ du très emblématique Tucker Carlson de la chaîne conservatrice Fox News «crée un vide (…) et on dirait qu’Elon Musk essaie de supplanter Rupert Murdoch et de devenir le nouveau Fox News».