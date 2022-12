Elon Musk : Twitter suspend le compte pistant les trajets de son avion

Créé par un étudiant et suivi par environ 500 000 personnes, @ElonJet utilisait les données publiques pour indiquer, de façon automatique, quand et où l’appareil du patron de Spacex et Tesla décollait et atterrissait. Dans un message posté en haut du compte lorsqu’il était encore visible, son auteur soulignait avoir «tous les droits de transmettre des informations» sur le jet dans la mesure où les données sont publiques et que tous les avions ont l’obligation d’être équipés d’un transpondeur, un appareil destiné à aider à leur identification par les radars.