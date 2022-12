Réseaux sociaux : Twitter suspend les comptes de journalistes couvrant Elon Musk

Le 15 décembre 2022, les comptes de plus d’une demi-douzaine de journalistes qui écrivaient sur l’entreprise et son nouveau propriétaire Elon Musk ont été suspendus.

«La suspension impulsive et injustifiée d’un certain nombre de reporters comme celui de CNN Donie O’Sullivan est inquiétante mais pas surprenante», a réagi dans un communiqué la chaîne américaine. «L’instabilité et la volatilité croissante de Twitter sont particulièrement préoccupantes pour quiconque utilise la plateforme. Nous avons demandé une explication à Twitter, et nous réévaluerons notre relation en fonction de cette réponse», ajoute CNN.