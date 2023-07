Twitter va changer de nom et de logo pour devenir… «X»

Exit le petit oiseau bleu? Le fantasque homme d'affaires et propriétaire de Twitter Elon Musk a suggéré, samedi soir, qu'il envisageait un changement de nom et de logo pour son réseau social. «Nous dirons bientôt ''adieu'' (en français, ndlr) à la marque Twitter et, progressivement, à tous les oiseaux», a-t-il d'abord tweeté, avant de suggérer que le nouveau logo pourrait être un «X».