L'UE s'inquiète de la désinformation russe sur Twitter

«Le taux le plus élevé de fausses informations»

Ce code, lancé en 2018, regroupe 44 signataires volontaires, des géants comme Meta (Facebook, WhatsApp), Google (YouTube) ou TikTok, mais aussi de plus petites plateformes, ainsi que des professionnels de la publicité, des fact-checkeurs et des ONG.

Pour mesurer la désinformation en ligne, les signataires ont créé des indicateurs et lancé une phase de test dans trois Etats membres (Espagne, Pologne et Slovaquie). Le test montre que la plateforme X, qui a quitté le code de bonnes pratiques en mai, est celle qui affiche «le taux le plus élevé de fausses informations et de désinformation dans ses publications», a souligné Vera Jourova.