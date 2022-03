«Twitterdammerung», le premier opéra de Twitter

Le premier opéra réalisé à l’aide du site de microblogging s'est déroulé ce week-end en première mondiale à la Royal Opera de Londres.

Baptisé «Twitterdammerung», l’opéra a été réalisé par le mezzo-soprano Hannah Pedley et la baryton Andrew Slater.

Les internautes avaient depuis un mois la possibilité de compléter un livret d’opéra sur le compte Twitter de la Royal Opera. Le concept était simple. Il fallait créer une intrigue à partir des «tweets» envoyés par les internautes et de la phrase de départ: «Très tôt un matin, un homme et une femme se tenaient debout, bras dessus bras dessous, dans Covent Garden à Londres».

Pour être plus «in»

Plus de 900 «tweets» ont été envoyés. Ils ont ensuite été reliés entre eux par les compositeurs Helen Porter et Marc Teitler. Mais la durée de l’opéra réalisée étant trop longue, c’est donc une version de 25 minutes qui a été présentée samedi à la Royal Opera de Londres.

Si l’idée de demander aux internautes de créer une intrigue pour l’opéra peut paraitre une bonne idée, tout le monde ne le voit pas de la même manière. Des critiques ont accusé les responsables de l’opéra d’avoir abandonné le bon goût pour être plus «in» et attirer un public plus jeune. «C’est un accident qui devait arriver. Mais ils devraient faire attention à ne pas discréditer les choses sérieuses qu’ils font», a critiqué le rédacteur en chef adjoint du BBC Music Magazine.