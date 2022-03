Concert arrêté - Tyler, the Creator s'énerve sur scène

Qu’il semble loin le temps où les rockers, mais pas que, recevaient bières et soutien-gorge quand ils enflammaient un public. Dans tous les cas, Tyler, the Creator n’aime pas du tout ça. Mais alors pas du tout. Récemment, celui qui avait été banni du Royaume-Uni a même interrompu un de ses concerts parce qu’il avait reçu ce qui semble être une boîte en carton sur scène. Un de ses fans a posté les images sur Twitter, que le rappeur a commentées.

«Arrêtez de lancer vos merdes sur scène. Je ne le veux pas. Je dois m’interrompre et reprendre au milieu de mon show. Je ne comprends pas votre putain de logique. Arrêtez. Merci», a tweeté l’artiste de 31 ans relayant la séquence. Dans la vidéo, on l’entend dire, après un soupir, que ce n’est pas qu’une question de «sécurité»: «Et ce n’est même pas drôle. À chacun de mes concerts, quelqu’un lance quelque chose sur scène. Je ne comprends pas la logique. Pourquoi pensez-vous que je veux avoir votre merde ici? Vous voulez que je glisse et que je me casse le pied?»