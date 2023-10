Typhon Koinu: Des vents de plus de 340 km/h enregistrés à Taïwan

Le typhon devait initialement toucher le sud de l'île de Taïwan, mais «sa trajectoire a dévié plus au sud», selon les services météo. Les experts soulignent que le changement climatique a rendu plus difficile de prévoir la trajectoire des tempêtes tropicales, tout en augmentant leur intensité, entraînant de fortes pluies ou des crues soudaines.

Rues désertes

Plus de 200 vols internationaux et intérieurs ont été annulés et 3 000 personnes évacuées des régions montagneuses par mesure de précaution avant l'arrivée du typhon, le deuxième à frapper le territoire en un mois. Certains habitants, dans le comté de Taitung, ont fait des stocks de nourriture.

«Nous habitons dans les montagnes et devons conduire un certain temps pour arriver ici, c'est pourquoi nous faisons des stocks au cas où», explique Meng Xin, 26 ans, à l'AFP. Les rues étaient désertes jeudi et la pluie tombait dans la région, le vent ayant par ailleurs emporté des panneaux routiers et arraché des toitures en métal.