Tyra Banks, star des podiums et de la télé

Glamour, le magazine américain, a désigné les femmes les plus puissantes et plus belles de l’année.

Et la gagnante est... Tyra Banks. L’ex-mannequin de 34 ans a été élue femme de l’année par le magazine à New York. La star, qui a reçu son prix des mains du maire de New York, Michael Bloomberg, anime et produit «America’s Next Top Model» et le talk-show «The Tyra Banks Show».

Elle lancera une émission de téléréalité en janvier prochain. Sa promotion d’une image réaliste de la beauté dans ses émissions et son engagement humanitaire lui ont valu la reconnaissance du célèbre magazine. Grande star de l’animation, Tyra Banks est aussi appelée «la nouvelle Oprah Winfrey».

«C’est très flatteur d’être comparée à Oprah, mais je n’arriverai jamais à sa cheville», a-t-elle dit lors de la soirée qui l’a couronnée.

Côté cœur, la belle avoue craquer pour l’humoriste américain Larry David, de vingt-sept ans son aîné. La cérémonie, présentée par l’héroïne de la série «Ugly Betty», America Ferrera, a également récompensé les dix femmes les plus influentes dans leur domaine.