Une institution 100 % rock : U2 chef d'orchestre du Glastonbury

Glastonbury, c’est plus de 140 000 mélomanes bravant soleil et intempéries et chantant à l’unisson.

En 2008, Noel Gallagher a dit qu’il appellerait au boycott du festival de Glastonbury si les organisateurs laissaient jouer le rappeur Jay-Z. La raison étant que Glastonbury est une institution 100 % rock. Cela dit, les fans ont apprécié le «Wonderwall» chanté de manière moqueuse par Jigga.