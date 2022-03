U2 en plein boom

Un des albums les plus attendus de 2009 vient de voir le jour: «No Line on the Horizon», de U2.

Regarder la mer et ne pas voir la transition entre l'eau et le ciel. Quel moment de calme quand on s'imagine être assis au bord de l'océan et regarder la mer, sans vagues ni vent.

C'est cette image que renvoie la pochette du nouvel album de U2. Les membres du groupe irlandais, avec «No Line on the Horizon», ne font pas seulement dans les mélodies lentes et méditatives. Ils présentent aussi un album qui prouve de nouveau leur attachement profond au rock, avec parfois des relents pop.

Des titres comme «Get on your Boots», le premier single de l'album, où les instruments résonnent fortement et où la voix marquante de Bono se dégage, alternent avec des chansons mélodieuses et lentes comme «White as Snow».

À noter également «Fez - Being Born», une dédicace à la ville marocaine où ils ont enregistré en partie l'album. Le titre crée un paysage de différentes sonorités, faiblement inspirées par la musique africaine.

Par contre, les combats politiques, dont la lutte contre le sida et l'aide aux tiers-monde, sont absents des paroles.

Une volonté clairement affichée dans «Get on your Boots» où Bono chante: «I don't want to talk about the wars between the nations». Les adresses d'associations caritatives trouvent quand même leur place sur la pochette.