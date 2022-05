Paulo Leitao : «Uber au Luxembourg? Il faudra respecter les règles»

LUXEMBOURG – Paulo Leitao, président de la Fédération des taxis, est l'invité de la «Story» de L'essentiel Radio toute la semaine.

La séquence du 13 mai

Selon le président de la Fédération des taxis, il manque des places pour les taxis à proximité de certains endroits stratégiques de la capitale. «La ville grandit très vite. On dialogue avec les autorités et on est confiant pour l’avenir» , assure Paulo Leitao.

Le métier de conducteur de taxi attire-t-il les jeunes? « C’est plus dur de recruter depuis le début de la pandémie. Les chauffeurs de taxi n’ont pas beaucoup plus que le salaire minimum», précise-t-il. D’autant que l’arrivée du tram représente une vraie concurrence pour le métier.

Si la fédération admet que les prix pratiqués sont parfois élevés, Paulo Leitao estime qu’il existe des solutions pour des prix accessibles sur le marché. Questionné sur l’hypothèse de voir un jour Uber débarquer sur le marché, Paulo Leitao répond avec prudence: «Il faut un cadre législatif pour que les règles soient les mêmes pour tout le monde», conclut-il.

La séquence du 12 mai

Comment peut-on devenir chauffeur de taxi au Luxembourg? Obtenir sa carte de conducteur de taxi est une formalité selon le président de la Fédération des taxis, Paulo Leitao. Être titulaire du permis de conduire depuis une durée minimum de deux ans, maitriser au moins une des trois langues officielles du pays, avoir assisté à une séance d’information dispensée par le ministère de la Mobilité et enfin, avoir un casier judiciaire vierge de condamnation déqualifiante ( condamnation pénale définitive prononçant une peine d’emprisonnement d’au moins six mois pour vol, escroquerie, agression sexuelle, etc.)

«Pour devenir exploitant, il faut une autorisation d’établissement et chaque année, 20 licences d’exploitant sont mises sur le marché, c’est un concours public», précise Paulo Leitao. Selon lui, les véhicules électriques sont l’avenir du métier. «Il manque des chargeurs rapides mais la technologie évolue très vite. Je pense que d’ici deux ou trois ans, les voitures électriques auront une autonomie suffisante pour répondre aux besoins du secteur», conclut-il.

La séquence du 11 mai

«La hausse du prix du carburant présente vraiment une difficulté pour le secteur, on ne peut pas augmenter directement les prix» et un compromis avec les pétroliers semble compliqué. «On est trop petits pour avoir un régime spécial». Cela s'ajoute à un marché plutôt morose, rappelle Paulo Leitao, qui indique que le marché interne «n'est pas grand» mais «ça reprend un peu à l'aéroport». Et encore: «Avant la pandémie, un taxi attendait une trentaine de minutes à l'aéroport, pendant la pandémie c'était parfois 11-12 heures, maintenant en moyenne, on est dans les 4-5 heures d'attente».

«Les départs en vacances, ça nous aide», mais Paulo Leitao ne voit pas de vrai retour de l'activité en 2022, parce que les sociétés qui étaient obligées de faire leur assemblée générale au Luxembourg, ont une dérogation jusqu'à la fin de l'année. Mais «on est conscient que le monde a changé, les visioconférences sont une réalité et il faut qu'on s'adapte».

La séquence du 10 mai

Le président de la Fédération des taxis, Paulo Leitao, a répondu aux questions de Jean-Luc Bertrand, cette semaine. L'occasion pour lui de confier les difficultés de ses 60 membres comptant environ 400 chauffeurs depuis le début de la pandémie. «Cela a été très difficile. Avec l'horeca, nous avons été les premiers à subir les effets, et nous serons les derniers à en sortir», a-t-il expliqué, précisant que «l'activité n'a pas complètement repris». Sans les aides de l'État, «80% du secteur aurait fait faillite», estime M. Leitao.

Les fermetures obligatoires des restaurants, bars et établissements de nuit ont fait très mal à la profession. «Dès la réouverture jusqu'à 3h, puis jusqu'à 6h, nous l'avons remarqué. Mais les gens ont changé leurs habitudes. Ils font beaucoup plus la fête dans un cadre privé».

Dans ce contexte, la diversification aurait pu être une solution, mais le secteur n'a pas la possibilité de faire de la livraison par exemple: ««Le taxi fait partie du transport de personnes, il n'est pas évident de trouver des activités annexes».

