À New York : Uber va intégrer tous les taxis new-yorkais à sa plateforme

Uber va intégrer tous les taxis new-yorkais à sa plateforme, un tournant dans sa relation avec les célèbres véhicules jaunes, après des années de tensions.

L'arrivée d'Uber a New York, en 2011, a transformé, comme dans beaucoup d'autres villes du monde, l'industrie des transports.

En vertu d'un accord avec l'autorité de régulation des taxis, la Taxi and Limousine Commission, Uber va accueillir sur son application le logiciel de réservation de taxis new-yorkais déjà existant, qui était jusqu'ici concurrent d'Uber, a indiqué à l'AFP un porte-parole, confirmant une information du Wall Street Journal. Les taxis new-yorkais avaient, en effet, lancé leurs propres applications de réservation, CMT, Arro et Curb.

Les tarifs pour une course en taxi réservée par la plateforme seront à peu près les mêmes que ceux facturés pour la formule de base Uber X, a indiqué le groupe au quotidien financier.

Plus de 120 000 licences

La ville a depuis vu le nombre de taxis demeurer quasiment inchangé, autour de 14 000, mais le nombre de véhicules de tourisme avec chauffeur (VTC) exploser, au point que la municipalité avait dû geler, en 2018, l'octroi de licences, dont le nombre avait dépassé 120 000.

La pandémie de coronavirus et la chute du trafic a, par la suite, particulièrement pénalisé les taxis new-yorkais, déjà en difficulté. «Nous sommes enthousiastes à l'idée de collaborer avec les éditeurs de logiciels CMT et Curb, ce qui va bénéficier aux chauffeurs de taxis et à tous les New-Yorkais», a commenté Andrew Macdonald, vice-président d'Uber, dans une réaction transmise à l'AFP.