Jeux vidéo : Ubisoft prépare des jeux mobiles pour Netflix et un Assassin’s Creed

Le prochain épisode de la saga Assassin’s Creed, baptisé «Mirage», sortira en 2023 et se déroulera à Bagdad, à l’époque médiévale.

L’éditeur français Ubisoft va produire des jeux vidéo mobiles pour le géant du streaming Netflix, avec qui il prépare déjà des séries, et sortir le prochain épisode de sa saga «Assassin’s Creed» en 2023, a-t-il annoncé samedi. Ce futur «Assassin’s Creed», l’une des séries les plus populaires de son catalogue depuis son lancement en 2007, sera baptisé «Mirage» et se déroulera à Bagdad, à l’époque médiévale. Le précédent opus, «Valhalla», commercialisé en 2020, a dépassé le cap du «milliard d’euros de revenus» générés, a souligné le patron d’Ubisoft Yves Guillemot, lors d’une conférence de presse.