Banques suisses: UBS/Credit Suisse: deux patrons sous pression

Ralph Hamers, l'homme du numérique

Sans cravate et col de chemise ouvert

En 2020, il avait repris la suite de Sergio Ermotti, désormais président du réassureur Swiss Re, qui avait passé neuf ans à redorer l'image d'UBS après son sauvetage par l'Etat et la banque centrale en 2008 et les pertes d'un courtier en 2011 qui avait coûté 2,3 milliards de dollars à la banque. M. Ermotti lui avait passé les clés d'une banque saine, laissant à Ralph Hamers le champ libre pour lancer le virage vers le numérique, l'un de ses grands succès chez ING.

Ce banquier qui s'affiche volontiers sans cravate et col de chemise ouvert, loin de l'uniforme austère des banquiers zurichois, a bien essuyé quelque revers. L'an passé, UBS avait dû renoncer au rachat de Wealthfront, une plateforme californienne de services automatisés dans la gestion de fortune pour laquelle la banque était prête à débourser 1,4 milliard de dollars. L'opération avait capoté mais la priorité de M. Hamers, à la tête d'une banque qui a généré un bénéfice de 7,6 milliards de dollars en 2022, restait d'investir dans le numérique, et non de racheter une banque en difficultés.

Ulrich Körner, le spécialiste des restructurations

9 000 suppressions de postes d'ici 2025

Docteur en économie, ce ressortissant Germano-suisse a fait un aller-et-retour au fil de sa carrière entre Credit Suisse et UBS, et connait donc bien les deux établissements. En 2007, alors qu'il travaillait chez Credit Suisse, il faisait partie des cadres pressentis pour reprendre la direction. Mais le poste lui avait échappé, le poussant à partir chez UBS. Revenu chez Credit Suisse depuis deux ans, M. Körner a dévoilé fin octobre un plan de restructuration qui prévoit de séparer la banque d'investissement pour recentrer le groupe sur des activités plus stables comme la gestion de fortune avec 9 000 suppressions de postes d'ici 2025 à la clé, soit plus de 17% des effectifs.