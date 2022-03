Poursuites judiciaires : UBS et HSBC visés dans l'affaire Madoff

Le liquidateur du fonds de Bernard Madoff a saisi mercredi la Cour suprême américaine pour tenter d'obtenir des dédommagements des banques JPMorgan, UBS et HSBC, et Unicredit.

UBS aurait largement profité du système mis en place par l'escroc new-yorkais. AFP

Ces établissements ont largement profité du système mis en place par l'escroc new-yorkais. Les avocats d'Irving Picard ont déposé une demande pour obtenir un réexamen d'une décision rendue le 20 juin par une cour d'appel de New York. Celle-ci avait estimé qu'il n'était pas habilité à poursuivre ces institutions financières, auxquelles il voulait réclamer des milliards de dollars de dédommagements. L'Américain Bernard Madoff avait été condamné en 2009 à 150 ans de prison pour une escroquerie ayant duré plusieurs années et estimée entre 23 et plus de 65 milliards de dollars, selon que l'on prenne en compte ou non les intérêts.

Il attirait les déposants en leur promettant des rendements énormes, mais les remboursait en utilisant l'argent des déposants suivants, et le système avait fini par s'effondrer. Cela «n'aurait pas pu durer aussi longtemps, (il n'aurait pas pu) escroquer tant de gens et pour autant d'argent, sans un réseau d'institutions financières, de fonds nourriciers (NDLR: qui réalisent tous leurs investissements dans d'autres fonds), et d'individus qui ont participé à la fraude ou ne l'ont pas empêché», fait valoir le recours.

Ces parties «ont reçu des millions (de dollars) de commission en échange de leur aide à la plus grande escroquerie pyramidale du monde» et «sont aussi responsables que Madoff de l'ampleur énorme des pertes des consommateurs», accuse-t-il. L'un des avocats, David Sheehan, explique aussi dans un communiqué vouloir éviter une jurisprudence qui réduirait à l'avenir la marge de manœuvre des liquidateurs, et garantir «que toute entité qui aide une fraude similaire soit tenue responsable».