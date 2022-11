L'UE reste divisée sur le plafonnement des prix du gaz

«C'est une plaisanterie!»

Le dispositif controversé proposé mardi par l'exécutif européen consisterait à plafonner pour un an les prix des contrats mensuels sur le marché gazier de référence TTF dès qu'ils dépassent 275 euros/MWh pendant deux semaines consécutives, entre autres conditions - ce qui ne s'est jamais produit, même au plus fort de la flambée des cours en août dernier.

«À ce niveau, ce n'est pas un plafond! Les prix du gaz menacent les ménages et entreprises, nous avons perdu trop de temps sans résultats», a fulminé le ministre grec Konstantinos Skrekas à son arrivée à Bruxelles. «C'est une plaisanterie! Il fait -10 degrés chez nous, nous ne voulons pas continuer à discourir sur la solidarité ou les renouvelables, il faut discuter dès maintenant d'un plafond des prix du gaz» et obtenir un nouveau texte de l'exécutif européen «dans les prochains jours», a également estimé son homologue polonaise Anna Moskwa.

«Mauvaise blague»

La ministre espagnole Teresa Ribera a jugé la proposition de la Commission «inapplicable et inefficace» pour plafonner les prix, la taxant de «mauvaise blague» et soulignant «la grande inquiétude d'une large majorité d'États membres» à ce sujet. Considérant que le plafonnement proposé est «insuffisant» et «certainement pas une réponse à l'envolée des prix» qui menace l'industrie européenne, la ministre française Agnès Pannier-Runacher avait cependant appelé à approuver les autres textes. «Il faut avancer là où on peut», avait-elle plaidé.

Allemagne très rétive

«Nous avons reçu des instructions très claires sur la nécessité d'éviter les effets indésirables, et c'est ce que nous avons fait», s'est défendue jeudi la commissaire à l'Energie, Kadri Simson. «La proposition va dans la bonne direction. Nous sommes prêts à négocier (...) mais si le plafonnement est excessif, nous n'aurons plus d'approvisionnements et plus de gaz», en raison de la concurrence d'acheteurs asiatiques offrant des prix plus élevés, a réaffirmé le secrétaire d'Etat allemand Sven Giegold.