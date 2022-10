Guerre en Ukraine: L'UE envisage une aide de 1,5 milliard d'euros par mois pour l'Ukraine

L’un après l’autre, l’ambassadeur russe adjoint auprès des Nations unies Dmitri Polianski et l’ambassadeur iranien Amir Saïd Iravani se sont succédé devant la presse à la porte du Conseil de sécurité, après deux heures de réunion à huis clos, à la demande des Occidentaux, sur le dossier des drones iraniens en Ukraine.

Le diplomate russe, ironique et très en verve, a fustigé «des accusations sans fondement, des théories du complot et aucune preuve présentée devant le Conseil de sécurité». Dmitri Polianski a affirmé que les drones «utilisés par l’armée russe en Ukraine étaient fabriqués en Russie» et donc pas d’origine iranienne.