Guerre en Ukraine: Feu vert des eurodéputés à un soutien de 50 milliards d'euros à l'Ukraine

S’il n’a donc ni infirmé ni confirmé les affirmations faisant état de livraisons d’armes à la Russie, M. Peskov a souligné que Moscou et la Corée du Nord allaient continuer de construire leurs relations «dans tous les domaines». «C’est notre droit souverain», a-t-il ajouté. John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale américain, avait dit la semaine dernière, que la Corée du Nord a livré dans les dernières semaines «plus de mille conteneurs» de matériel militaire et de munitions à la Russie. Selon lui, ce matériel sera utilisé pour «attaquer des villes ukrainiennes et tuer des civils ukrainiens».