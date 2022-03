Ukraine: les intempéries tuent

Trente personnes sont mortes dans les inondations qui ont frappé l'ouest de l’Ukraine ces derniers jours. Une situation que le pays n’a pas connue depuis 200 ans.

Les victimes des inondations en Ukraine et en Moldavie attendent l'aide humanitaire. (photo afp)

Le ministre ukrainien des Situations d'urgence, Volodymyr Chandra, a dressé un nouveau bilan des récentes intempéries. «Trente personnes ont été tuées: 23 se sont noyées, trois ont été frappées par la foudre, trois électrocutées et une est décédée dans un glissement de terrain». «Si l'on considère les observations des 200 dernières années, on n'a pas connu de telles inondations», a-t-il ajouté.

À Moscou, le Premier ministre russe Vladimir Poutine a ordonné aux ministères des Situations d'urgence et des Affaires étrangères de fournir une aide humanitaire aux victimes des inondations en Ukraine et en Moldavie. Le précédent bilan faisait état de

22 morts et près de 20 000 habitants évacués.