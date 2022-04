Laura Zuccoli : «Les Ukrainiens au Luxembourg se sont bien organisés»

LUXEMBOURG – L’ancienne présidente et directrice de l’ ASTI est l’invitée de la «Story» sur «L'essentiel Radio» toute la semaine.

La gouvernance a changé cette année à l’ASTI. Après douze ans de présidence, Laura Zuccoli a passé le flambeau au mois de janvier à Evandro Cimetta, à la tête de l’ASBL. Dans le contexte de la guerre en Ukraine, l’ASBL est un acteur important. L’ASTI coordonne le bénévolat et met en place une formation pour ceux qui veulent accompagner des réfugiés, notamment dans la recherche d’un emploi. «Il faut dire le Luxembourg est l’un des pays qui accueille, proportionnellement, le plus de réfugiés ukrainiens», précise Laura Zuccoli.

L’Association de soutien aux travailleurs immigrés (ASTI) a été créée en 1979 et a pour but de développer des projets sur la thématique du vivre ensemble au Luxembourg. «On essaye d’en déduire des conclusions que nous formulons en revendications politiques, voire en propositions politiques, pour qu’il y ait des changements», assure Laura Zuccoli, directrice et présidente de l’ASBL, pendant douze ans.