Bayern Munich : Uli Hoeness reste aux manettes

Le conseil de surveillance du Bayern Munich a rejeté la proposition de son président, accusé de fraude fiscale, de prendre temporairement du recul.

«Uli Hoeness a proposé au conseil de surveillance d'abandonner ses fonctions de président de cette instance» en attendant que les autorités judiciaires compétentes statuent sur son cas, a indiqué le Bayern, précisant que l'intéressé avait exprimé ses «regrets» et «présenté ses excuses». «Dans l'intérêt du Bayern, qui doit pleinement se concentrer sur ses objectifs sportifs en finale de la Ligue des champions, le 25 mai, et en Coupe d'Allemagne, le 1er juin, le conseil de surveillance du FC Bayern Munich a décidé, après une intense discussion et de manière consensuelle, qu'Uli Hoeness devait poursuivre ses activités de président», ajoute le communiqué.