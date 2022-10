Drame en France : Ultime hommage à Lola, dont les parents rejettent toute récupération

Deux jeunes habitantes, Alyah et Chloé, 11 et 13 ans, sont venues déposer leurs dessins. «Moi je lui ai écrit un poème, ma mère m'a un peu aidée», déclare la plus jeune. Chloé a elle voulu représenter «un ange, car c'est un peu l'ange de ses parents, et la colombe pour la représenter elle dans le ciel qui veille sur ses proches».

Les parents rejettent les récupérations

La cérémonie, célébrée par l'évêque d'Arras, sera ouverte «à toutes celles et ceux qui souhaitent lui rendre un dernier hommage», mais «l'inhumation au cimetière se fera dans la plus stricte intimité», ont précisé les parents jeudi dans un communiqué. Gérald Darmanin sera présent sur invitation de la famille, a indiqué l'entourage du ministre de l'Intérieur, confirmant une information de BFM TV.

Les circonstances de la mort de Lola et le profil de la suspecte, de nationalité algérienne et sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF), ont suscité de vives critiques à droite et à l'extrême droite. Mais les parents s'opposent fermement à «toute utilisation du nom et de l'image de leur enfant à des fins politiques», comme ils l'ont souligné vendredi via un communiqué de leur avocate.