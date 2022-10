Famille royale belge : Ultrachic, la princesse Elisabeth fête ses 21 ans

Le photographe officiel de la famille royale belge, Bas Bogaerts, a publié de nouveaux clichés d'Elisabeth, fille aînée du couple royal, à l'occasion de ses 21 ans. La princesse pose dans un look épuré mais glamour: elle est habillée de blanc avec de grosses boucles d'oreilles dorées et un maquillage des yeux assez prononcé. Une allure très actuelle, un peu plus femme que celle publiée l'année dernière pour ses 20 ans.