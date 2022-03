Un 007 en action

Le 22e opus de l’espion anglais vient d'arriver en DVD. Dans «Quantum of Solace», James Bond doit neutraliser un dangereux homme d’affaires qui pourrait être responsable de la mort de sa bien-aimée et qui se sert de l’écologie pour masquer ses cruels desseins.

Ce long métrage réalisé par Marc Forster remplit son contrat en offrant des séquences d’action impressionnantes, de nombreux pays visités, des jolies filles et un Daniel Craig toujours bien cravaté et impressionnant d’énergie. Sur la version collector de ce DVD, on trouve un sujet très intéressant d’une durée de cinquante minutes sur toute l’équipe technique.