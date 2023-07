Cour grand-ducale: Un 3e enfant pour le prince Félix et la princesse Claire

«Leurs Altesses Royales le Grand-Duc et la Grande-Duchesse ont le très grand bonheur d’annoncer que le Prince Félix et la Princesse Claire attendent Leur troisième enfant», a indiqué la cour grand-ducale dans un communiqué. «Les deux familles se joignent à la joie de leurs enfants».

Félix et Claire sont déjà les heureux parents d'Amalia, 9 ans et Liam, 6 ans et demi.

Il s'agira du 7e petit-enfant du couple grand-ducal: outre Amalia et Liam, le Grand-Duc Henri et la Grande-Duchesse Maria Teresa sont les grands-parents de Gabriel (17 ans) et Noah (15 ans), fils du prince Louis et bien sûr de Charles (3 ans) et de François (trois mois et demi), fils du Grand-Duc héritier Guillaume.