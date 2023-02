Kate Middleton : Un 4e enfant pour Kate et William? Un tout petit détail enflamme la Toile

La princesse de Galles portait un manteau à motifs pied-de-poule pour assister à la rencontre de rugby entre l’Angleterre et le pays de Galles, le 25 février 2023.

Il suffit parfois d’un rien pour que les internautes s’enflamment, d’autant plus quand il s’agit d’un sujet concernant la famille royale britannique. Dernier exemple en date: la veste portée par la princesse de Galles, qui a dépensé une somme folle pour sa garde-robe en 2022, pour assister à la rencontre de rugby entre l’Angleterre et le Pays de Galles, le 25 février 2023, à Cardiff.

Ce jour-là, Kate, dont la tenue aux Bafta avait surpris tout le monde , était vêtue d’un manteau à motifs pied-de-poule rouge et blanc. Rien de très particulier au premier abord, sauf pour les auto-proclamés spécialistes de l’épouse du prince William. Selon ces personnes, le choix de tenue de la princesse de 41 ans était une manière pour elle d’annoncer une quatrième grossesse, puisqu’elle portait le même vêtement en janvier 2018 lors d’une visite en Suède alors qu’elle était enceinte du prince Louis.

Seulement, il semble peu probable que l’agrandissement de la famille soit à l’ordre du jour pour Kate et Wiliam, déjà parents de George (9 ans), Charlotte (7 ans) et Louis (4 ans). Déjà parce que la princesse est omniprésente depuis des semaines alors qu'en général, elle disparait lors du premier trimestre de ses grossesses, étant sujette à de fortes nausées et vomissements. Sans compter que des rumeurs de grossesse circulent à intervalles réguliers depuis plusieurs années sans que la princesse ne tombe jamais enceinte.