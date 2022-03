Aviation : Un 737 Max refoulé près du Luxembourg

METZ - Un vol entre Malaga, en Espagne, et Stockholm, en Suède, a dû s'arrêter juste avant la frontière germano-française.

Flightradar montre clairement comment le 737 Max norvégien a tourné en rond avant de renoncer entre Metz et Sarrelouis.

Un Boeing 737 MAX 8 de la compagnie aérienne scandinave Norwegian a été refusé par le contrôle du trafic aérien lors de son vol charter entre Malaga et Stockholm, indique le portail sur les vols aero.de. En raison des accidents survenus récemment en Indonésie et en Éthiopie, cet appareil est actuellement cloué au sol dans le monde entier et ne peut décoller que dans des cas exceptionnels.