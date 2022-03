Aux Etats-Unis – Un abonnement au resto? Nouvelle arme anti-Covid

Aux États-Unis : Un abonnement au resto? Nouvelle arme anti-Covid

De la chaîne de fast-food au restaurant haut de gamme, ils sont de plus en plus nombreux à tenter la formule par abonnement avec l'objectif de diversifier leurs revenus.

Depuis deux ans, Jebin Tuladhar, manager de Shanti, restaurant indien de Boston, navigue à vue entre confinement, restrictions et appréhensions. Pour s'en sortir, Shanti --qui compte trois établissements dans la région-- n'hésite plus à expérimenter et propose notamment depuis juin la livraison, pour 80 dollars par mois, d'un repas gastronomique pour deux.

L'Eastern Point Collective a ainsi créé pour son bar The Wells une «Gin Society» qui comprend, outre l'envoi à domicile des ingrédients pour un cocktail chaque mois, la priorité pour réserver dans l'établissement et l'accès exclusif à de nouvelles boissons et nouveaux plats une fois sur place. A Boston, les propriétaires de Shanti prévoient l'introduction en mars d'un nouvel abonnement qui porterait sur un certain nombre de repas au restaurant, et non plus chez soi.