Politique au Luxembourg: «Un abus de confiance flagrant»: Roy Reding plaque l'ADR

«Mon ancien parti a décidé de ne plus me présenter» aux élections législatives du 8 octobre, explique le député. «Moi qui les ai représentés à la Chambre pendant dix ans, seul député sortant au Centre. C'est du jamais vu et un abus de confiance flagrant», continue Roy Reding.

«Pas compatible»

«Ma conclusion est très simple. Si je ne suis plus assez bon pour mener la liste électorale, je ne suis plus assez bon non plus pour siéger», ajoute-t-il. En précisant que ses camarades de faction l'ont «soutenu dans les moments difficiles, comme quand j'ai été le seul député à refuser de me faire vacciner ou quand j'ai été condamné en justice pour quelque chose que je n'avais pas fait». Condamné en première instance pour fraude immobilière, Roy Reding a en effet été acquitté en appel. L'ADR n'a pas encore présenté ses candidats pour les élections législatives.