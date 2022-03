Explosion en Chine : Un accident dans une mine fait au moins 92 morts

Le bilan d’un coup de grisou dans une mine du nord-est de la Chine est très lourd.

L’explosion survenue très tôt samedi dans une mine d’État de la province du Heilongjiang, près de la frontière russe, a fait au moins 92 morts et 16 disparus, a annoncé sur son site l’Administration d’État de la sécurité du travail. Les sauveteurs ont localisé huit des mineurs emprisonnés mais il n’était pas possible de savoir s’ils étaient morts ou vivants.

Les opérations de secours étaient compliquées par le fait que des mineurs travaillaient en vingt-huit endroits différents et à quelque 500 mètres de profondeur au moment du coup de grisou. Cet accident est le plus meurtrier en Chine, pays où le charbon fournit près de 70% de l’énergie, depuis une catastrophe minière dans la province du Shanxi qui a fait 105 morts en décembre 2007. La mine de la ville de Hegang, où a eu lieu le drame, est l’une des plus vieilles et importantes de Chine et produit environ 1,45 million de tonnes de charbon par an.